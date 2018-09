Shoah: mondo accademico chiede scusa per leggi razziali dopo 80 anni/Rpt (2)

(AdnKronos) – Il rettore dell’università di Pisa pronuncerà un discorso e sarà poi raggiunto dalla presidentessa delle Comunità ebraiche Italiane Noemi Di Segni, che risponderà con un suo messaggio. Al termine sarà scoperta una lapide in perenne ricordo dell’evento.

Alle 16,30 nell’aula magna nuova del Palazzo della Sapienza sarà quindi aperta la conferenza internazionale “A ottanta anni dalle leggi razziali fasciste: tendenze e sviluppi della storiografia internazionale sull’antisemitismo e la Shoah”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invierà una targa per ricordare la conferenza, come avvenuto per altri eventi di questo genere. I lavori saranno introdotti da un intervento video della senatrice a vita Liliana Segre e il saluto presidente della Crui Gaetano Manfredi. La conferenza proseguirà quindi anche venerdì 21 settembre, sempre nel Palazzo della Sapienza.

