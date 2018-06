Si chiude anche il quarto giorno di prove con Porta del Foro e Santo Spirito in evidenza mentre Colcitrone si avvicina con i due debuttanti

Chiuso anche il quarto giorno di prove e adesso si pensa solo alla giostra o forse no. Resta ancora una finestra aperta quella dell’appello di domani con i quindici minuti a testa per quartiere dalle ore 17 alle ore 18 per chi ritiene ancora di dover tirare per cercare di migliorare ancora o solo per avere ulteriori conferme.

Saranno le squadre tecniche di ogni quartiere dopo aver visionato i video delle prove del mercoledì a dire se c’è bisogno di fare uno o due tiri in più. Cavalli e cavalieri saranno comunque in piazza domani pomeriggio perchè ci sarà comunque da fare la bollatura ai cavalli che correranno giostra sabato sera.

🎥 Il nostro approfondimento nel corso dell’ultimo giorno di prove è con il Quartiere di Porta Sant’Andrea. Due addetti ai lavori Saverio Crestini e Francesco Bidini ci raccontano la settimana di prove dei giostratori bianco Verdi e del grande lavoro che c’è alle Scuderie Franco Ricci per arrivare pronti all’appuntamento in piazza. 🏇👇🏻 Posted by Arezzoweb.it on Wednesday, 20 June 2018

Ma veniamo alle prove di questa sera che non hanno fatto mancare sorprese e conferme.

Ci sono due quartieri che continuano il lavoro a suon di centri continuando l’ascesa per arrivare al top sabato sera e parliamo di Porta del Foro e di Santo Spirito. Sono quelli che nei quattro giorni sono cresciuti di più e senza particolari intoppi, senza mai avere serie battute d’arresto in una parola: affidabili. Porta Sant’Andrea è sempre stato perfetto nei tre giorni precedenti e quest’ultimo giorno di prove non si è ripetuta con la serie infinita di cinque ma resta sempre e comunque, se non il quartiere da battere, uno dei quartieri da sconfiggere per portare a casa la lancia d’oro.

Porta Crucifera con la coppia di giovani esordienti era quella che partiva per ovvi motivi da più lontano ma c’è da dire che la crescita c’è stata ed è di quelle importanti tanto da far preoccupare gli avversari.

Se prendiamo i tiri della settimana sembra una giostra potenzialmente da nove punti ma con un grande punto interrogativo? Si l’effetto piazza che può cancellare o aumentare le speranze di vittoria per tutti perchè il nove si possa trasformare in dieci avendo ogni coppia la capacità per farlo. Resta l’incognita di tre giostratori esordienti, due a Colcitrone e uno a Sant’Andrea, l’incognita assenza Martino a Santo Spirito e infine il lungo digiuno della Chimera.

Incognite che possono pesare molto in modi e forme diverse in ogni quartiere e proprio su queste incognite oltre che sulla capacità di chiudere il tiro si giocheranno tutti e quattro la vittoria con il numero più classico e scontato nelle percentuali di vittoria in giostra il 25.