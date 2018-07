Sicilia: Miccichè incontra ambasciatore spagnolo, ‘re Felipe VI venga qui’ (2)

(AdnKronos) – “Il Palazzo Reale di Palermo – ha spiegato – rappresenta una straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna e un raro esempio di convivenza. Durante la dominazione spagnola – ha aggiunto, accompagnando l’ambasciatore Gracia nella sala dove sono esposti i ritratti di 21 viceré – il governo dell’Isola era gestito da un viceré, una sorta di governatore, scelto fra personalità di rilievo della nobiltà, che, esercitando poteri amplissimi in nome e per conto del re, abitava proprio in questo Palazzo insieme con la sua corte. Ma è con i Borbone – ha concluso il presidente dell’Ars – che il Palazzo Reale si è trasformato ancora, tanto che nel 1798 la corte borbonica, trasferitasi qui a causa dell’occupazione francese di Napoli, fa modificare numerosi ambienti per adattarli alle nuove esigenze”.

