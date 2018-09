Sicurezza: Cd Veneto, dl Salvini la risposta che gli italiani attendevano da tempo (2)

(AdnKronos) – “Un chiaro segnale per dire basta al caos che regna in Italia da qualche anno – sottolineano gli esponenti di CDV – finalmente saranno tutelati i veri profughi, le cui tragedie sono state sfruttate dai clandestini e dai ‘furbetti’ dell’immigrazione clandestina. Chi arriva in Italia deve sapere che ora ci sono regole ferree da rispettare e solo chi ha determinati requisiti o si trova in situazioni ben chiare e specificate nel decreto è ben accetto”.

“Auspichiamo che il Parlamento – concludono Stefano Casali, Andrea Bassi e Fabiano Barbisan –si esprima in tempi brevi a favore di tale provvedimento e che si passi alla fase attuativa del programma. L’Italia e gli italiani hanno bisogno di sentirsi tutelati”.

