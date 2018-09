Sicurezza: Ciambetti (Veneto), finalmente si fa sul serio, è cambiato il registro

Venezia, 25 set. (AdnKronos) – “Finalmente si fa sul serio, con il Dl approvato ieri del Cdm si dà un messaggio di chiarezza e di deterrenza a chi pensa di usare alcuni canali utilizzati fino ad ora per l’immigrazione clandestina”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (Lega) commenta soddisfatto all’Adnkronos il via libera di Palazzo Chigi al Dl sicurezza proposto ieri dal ministro dell’interno, Matteo Salvini.

“Con tutte le misure previste dal Dl, non c’è dubbio, il messaggio è chiaro: in Italia si fa sul serio, finalmente, e che è cambiato il registro sul fronte dell’immigrazione e del sistema di accoglienza, e chi vuol fare il furbo d’ora in poi non avrà vita facile – sottolinea Ciambetti – Mi auguro e spero che, se ci saranno modifiche a livello parlamentare, queste siano solo migliorative e rafforzino le misure previste. E, in ogni caso, già così com’è darà migliori garanzie per i cittadini onesti di questo Paese”, conclude.

Mi piace: Mi piace Caricamento...