Sicurezza: da Sprar a condanna definitiva, i paletti M5S a dl Salvini (2)

(AdnKronos) – E se per i richiedenti asilo Salvini ha chiesto e ottenuto lo stop alla domanda anche solo in caso di condanna in primo grado, i 5 Stelle hanno sottolineato la necessità di adottare la stessa “rigidità” nei reati per corruzione.

Per questo, viene spiegato, avrebbero ottenuto un giro di vite per i Daspo ai corrotti che, attenzione, non è contenuto nel dl sicurezza ma è normato nella cosiddetta ‘spazza corrotti’: in sede di approvazione parlamentare -l’accordo strappato in cdm- la misura verrà resa ancor più dura, prevedendo il Daspo senza dover attendere la condanna definitiva. Un punto, questo, messo a segno dai 5 Stelle anche per sopire i malumori interni.

Attendere la pubblicazione in Gazzetta delle norme sulla ricostruzione del ponte Morandi -che necessita di una corsia privilegiata rispetto al dl sicurezza- è un altro obiettivo che i grillini al governo rivendicano lontano dalle telecamere. E a cuore allo stesso presidente del Consiglio. Ma Salvini su questo punto è stato chiarissimo: il decreto sicurezza e immigrazione “lo invieremo al Presidente della Repubblica un’ora dopo che sarà arrivato il decreto Genova”, presumibilmente già domani. Tradotto: non perderemo nemmeno un minuto.

