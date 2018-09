Sicurezza: Fiano, dl Salvini miscela propaganda e superficialità

Roma, 24 set. (AdnKronos) – “Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che mette insieme per scelta politica di Salvini il tema della sicurezza e quello dell’immigrazione, è l’emblema di una sintesi culturale che noi non potremo mai accettare. Sappiamo bene, quanto la sicurezza sia un tema reale, particolarmente per chi essendo più debole è più esposto a rischi, ma sappiamo anche distinguere la propaganda dalle soluzioni”. Lo dichiara Emanuele Fiano del Pd.

“Sotto i nostri governi noi abbiamo aumentato i finanziamenti alle forze dell’ordine, aumentato il numero degli addetti alla sicurezza, fatto diminuire i reati di tutte le categorie, ridotto i flussi di arrivo sulle nostre coste, ridotto il numero di vite umane scomparse nel mediterraneo”.

“Nel testo approvato, le soluzioni legate all’immigrazione non porteranno maggior beneficio alla sicurezza, anzi, rischiano l’effetto contrario. Vengono attaccati alcuni principi costituzionali, facendo credere che ne deriverà una soluzione a problemi reali, viene attaccato lo Sprar, considerato da tutti il modello migliore di accoglienza, quello più gestibile, controllabile, che verrà fortemente ridimensionato; viene deliberata la sostanziale cancellazione del trattamento umanitario, peraltro comprensibile solo in alcuni casi estremi, ma che così pensata produrrà un aumento verticale delle presenze illegali, con un conseguente aumento dell’impegno per le forze dell’ordine, per adesso prive di provvedimenti che ne rafforzino l’operatività”.

