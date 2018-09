Sicurezza: Gasparri, pronte proposte Fi per assunzioni

Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Purtroppo nel decreto sicurezza, del quale attendiamo la stesura definitiva, non sembrano contenute misure per le nuove assunzioni nelle Forze di Polizia e nei Vigili del Fuoco che, giustamente, il vicepresidente del Consiglio Salvini auspica fin da quando si è insediato. Alcune settimane fa il ministro dell’Economia Tria non ha firmato una richiesta di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa. Ora nel decreto non c’è nulla ma Forza Italia risolverà il problema. Abbiamo già pronto un emendamento, con le relative coperture, che poi con questo governo sono diventate facili da reperire, per inserire nel decreto sicurezza assunzioni per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Possiamo subito prendere la decisione che Forza Italia auspica e che proporrà. Ci attendiamo -aggiunge l’esponente azzurro- un immediato assenso da parte del governo nella commissione Affari costituzionali e nell’Aula di Palazzo Madama. È tempo di passare dalle parole ai fatti. E fin ora i fatti non ci sono stati. Noi li stimoleremo, li proporremo, certi di trovare la adesione entusiastica della Lega e di altri gruppi alle proposte che saranno puntualmente avanzate, ancora una volta, da Forza Italia. Il Partito Democratico ci disse no nel passato. Ora troveremo sicuramente interlocutori molto più attenti”.

