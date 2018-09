Sicurezza: sindaco Belluno, dl un errore, rischia di fomentare la criminalità (2)

(AdnKronos) – “Il passo successivo è quello di trovare queste persone a vivere per strada, in condizioni da irregolari, e lo stesso Ministro dell’Interno ha affermato che sarebbe impossibile rimpatriarli tutti. – conclude Massaro – Questo è un provvedimento che manca di buon senso: oggi, abbiamo piccoli gruppi di persone che frequentano percorsi che attenuano le frizioni sociali; domani, rischiamo di ritrovarci migliaia di persone su una strada, manodopera ideale per la malavita. Non siamo per l’accoglienza a tutti i costi, ma per un’integrazione che rispetti l’individuo e la società. Da sindaco, questa riforma mi preoccupa, perchè anziché risolvere i problemi di ordine pubblico è destinata ad aumentarli e ad accrescerli”.

