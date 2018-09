Sicurezza: sindaco Padova incontra categorie economiche

Padova, 25 set. (AdnKronos) – Il Sindaco di Padova Sergio Giordani ha avuto oggi un nuovo incontro con i rappresentanti delle Categorie Economiche del commercio sul tema della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni legati alla microcriminalità. L’aggiornamento operativo avuto stamane segue quello di qualche settimana fa e nasce dalla volontà condivisa dalle Categorie e dell’Amministrazione Comunale di mettere in atto politiche e azioni concrete che realizzino efficaci politiche di prevenzione e deterrenza rispetto a fenomeni delittuosi come le spaccate nei pubblici esercizi.

“Riponiamo la massima fiducia sul fatto che le forze dell’ordine individuino e assicurino presto alla giustizia i mascalzoni che anche ieri hanno messo in atto effrazioni a negozi – sottolinea il sindaco – Nel frattempo, per quanto possiamo fare, non staremo fermi. In un ottica di collaborazione e dentro una strategia congiunta Comune e Categorie del commercio vogliono accelerare l’individuazione di modalità concrete per implementare e incoraggiare l’adozione diffusa dei più moderni strumenti di sicurezza a disposizione. Bisogna trovare tutte le forme di controllo e deterrenza per far si che questi delinquenti non possano compiere le loro azioni contro la legge”.

