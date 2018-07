Sicurezza stradale: Nencini, ddl su smartphone e seggiolini antiabbandono (2)

(AdnKronos) – Tra le altre misure, la norma “salvaciclisti”: “l’adozione di una fascia di sicurezza – un metro e mezzo – per garantire una giusta distanza tra automobili e biciclette durante la circolazione – ha spiegato Nencini – per porre un freno a incidenti che si consumano ormai quasi quotidianamente” .

Altro intervento significativo, la salvaguardia dei bambini dopo i casi drammatici di abbandono all’interno di veicoli lasciati in sosta, avvenuti ultimi tempi: con la modifica all’articolo 172 del C.d.S, il ddl proposto da Nencini vuole introdurre il “seggiolino anti abbandono”, l’installazione cioè di un dispositivo di allarme che segnalerà al conducente che si accinge a lasciare il veicolo in sosta la presenza del bambino all’interno dell’abitacolo”.