Sicurezza: Violi (M5S), Salvini smaschera inutilità vigilantes su treni

Milano, 28 set. (AdnKronos) – “Salvini ha smascherato finalmente l’inutilità dei vigilantes. Sono anni che diciamo che servono uomini e donne in divisa per fare i servizi di sicurezza sui treni. Purtroppo se ne accorgono solo ora, dopo aver speso un sacco di soldi dei lombardi in pseudo guardie che nemmeno potevano intervenire per chiedere i documenti ai viaggiatori. Vigileremo su questa nuova iniziativa, di promesse sulla sicurezza nei treni ne abbiamo sentite tante” così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta le parole di Matteo Salvini, che oggi in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ha garantito l’intervento di uomini in divisa sulle linee di Trenord più pericolose.

