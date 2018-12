SiderAlloys: Fim, ritardi su piano dannosi, tavolo al min. Lavoro

Roma, 13 dic. AdnKronos) – “Appare alquanto sconcertante quanto fatto dalla Sider Alloys in merito alla costituzione dell’associazione dei lavoratori, prevista nell’accordo. L’associazione dei lavoratori e la sua costituzione sono e rimangono una prerogativa sindacale delle organizzazioni sindacali”. Ad affermarlo in una nota è il coordinatore nazionale della Fim Cisl siderurgia Raffaele Apetino in merito alla vicenda SiderAlloys (Ex Alcoa).

“Esprimano tutta la nostra contrarietà e rivendichiamo la titolarità della costituzione dell’associazione. Chiediamo al governo di intervenire e convocare subito un tavolo negoziale per chiarire quanto successo e come la SiderAlloys intende proseguire nei rapporti di informazione sia nei tavoli locali che istituzionali anche per quanto riguarda il futuro dello stabilimento e soprattutto sul revamping”, sottolinea il sindacalista.

Ma è ancora più necessario, aggiunge, “un incontro al ministero del Lavoro per trovare una soluzione vista l’imminente scadenza degli ammortizzatori sociali previsti per il 31 dicembre 2018”.