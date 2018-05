Sigep compie 40 anni, grande festa in edizione 2019

Rimini, 31 mag. (Labitalia) – Quarant’anni di successi per il dolciario artigianale, quarant’anni di Sigep. Dal 19 al 23 gennaio 2019, alla fiera di Rimini, Italian Exhibition Group festeggerà la ricorrenza insieme ai protagonisti del mondo della grande filiera italiana e internazionale di prodotti e tecnologie per gelato, pasticceria, panificazione e caffè. Reduce dai numeri record della passata edizione (con 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri da 180 Paesi), Sigep è pronto ad accelerare ulteriormente, in coerenza con le strategie di sviluppo tracciate dal piano industriale quinquennale di Ieg. Un piano all’insegna degli investimenti in strutture, innovazione e internazionalità, così da confermarsi il principale hub internazionale per il canale foodservice.

Fra gli ingredienti che rappresentano il successo della fiera, presenza dei leader in una logica di integrazione fra filiere, concorsi internazionali, reunion dei maestri mondiali dell’arte dolciaria, alta formazione. A Sigep si svolgerà la quinta edizione del Campionato mondiale di pasticceria juniores, con la partecipazione di 12 tra i migliori pasticceri under 23, provenienti dai cinque continenti. Per la gelateria, ‘Sigep Gelato d’oro’, dove si sfideranno i finalisti dei nove appuntamenti in programma durante l’anno in Italia e che selezionerà il team che rappresenterà il Belpaese alla IX Coppa del mondo della gelateria 2020.

Per la competizione mondiale si sono già svolte a febbraio, a Città del Messico, e ad aprile, a Singapore, le prime selezioni estere della Coppa del mondo della gelateria nelle quali sono state scelte le prime 4 squadre che si sfideranno sempre a Rimini nel 2020: Messico, Singapore, Malesia, Giappone. Nel 2019 le selezioni proseguiranno fino a portare il numero delle squadre a 12.

Sigep sta promuovendo diversi appuntamenti nel mondo per diffondere il made in Italy di settore e tessere relazioni commerciali, per arricchire ulteriormente il profilo internazionale del salone. In particolare, la manifestazione sostiene e promuove due grandi eventi: Gelato Festival, che dopo le prime tappe italiane (a Firenze, Roma, Torino e Milano) si sposterà fra giugno e luglio in Europa (Berlino, Varsavia, Londra e Vienna) e poi fra agosto e ottobre negli Usa (Jersey City, Denver, Chicago, Washington DC, Los Angeles, Dallas, Scottsdale e Tucson).

Inoltre Barista&Farmer, il talent show dedicato al mondo del caffè, in programma mei prossimi giorni in Colombia, e presentato a febbraio a Melbourne, sarà anche ad Amsterdam a giugno e a Belo Horizonte a novembre. Gli eventi internazionali protagonisti dei Pastry Events avranno appuntamenti di presentazione a Manila e Gurgaon (India), in settembre e a Lione, in ottobre.

Sigep guarda ai prossimi anni con la forza della sua solidità e della riconosciuta leadership mondiale. In quest’ottica, vanno ricordati i recenti rinnovi quadriennali degli accordi stipulati con Acomag e Aiipa, rispettivamente l’Associazione nazionale costruttori macchine arredamenti attrezzature per gelato, che rappresenta le 14 più importanti industrie italiane di produzione di macchinari e vetrine per il gelato artigianale (la cui produzione di macchinari copre il 90% della produzione mondiale), e l’Associazione italiana industrie prodotti alimentari, Gruppo Prodotti per gelato, una delle principali organizzazioni industriali del Paese, aderente a Confindustria, cui afferiscono oltre 300 aziende di cui 25 facenti parte del Gruppo Gelato Artigianale.