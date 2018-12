Sinistra: Speranza e la scommessa rossoverde, Pd e M5S deflagreranno/Adnkronos

Roma, 10 dic. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – L’appuntamento è per domenica mattina, a Roma, Antonianum a viale Manzoni. Parte la cosa rossoverde dei bersaniani, già fuoriusciti dal Pd per dar vita a Mdp e reduci dalla rottura del progetto di Leu. Sigle. Tante. Il rischio è quello di crearne ancora un’altra, l’ennesimo partitino della sinistra. Ma Roberto Speranza ha un’ambizione più grande e un disegno che, per ora, è una scommessa. “La sinistra è stata subalterna per troppo tempo. Ora va ricostruita. Quello che c’è, non basta. Non reggerà il Pd. E anche dentro i 5 Stelle prima o poi esploderà la dialettica sinistra/destra. Ci sarà una scomposizione delle forze in campo”.

E quando avverrà, questa è la scommessa, i rossoverdi saranno pronti. “Il mio nemico è la destra che avanza e siamo interessati a parlare con chi vuole costruire l’opposizione più ferma possibile alla deriva a destra a cui stiamo assistendo”. L’assemblea di domenica segnerà l’avvio di un progetto nuovo, una “forza eco-socialista e del lavoro”, spiega Speranza in un’intervista all’Adnkronos.

Cosa succede il 16 dicembre? “Noi proviamo a fare un’operazione di natura sia culturale che politica. La premessa è che quello che c’è oggi nel campo della sinistra non è sufficiente, che il 4 marzo c’è stato uno tsunami e che le proposte che ci sono dal lato della sinistra non bastano per costruire l’alternativa di cui c’è bisogno. Per questo, lavoriamo per far nascere una forza eco-socialista del lavoro, ci mettiamo in movimento, iniziamo un percorso per costruire quello che in Italia quello che ancora non c’è”. In questo percorso ci sarà anche Pietro Grasso? “Non lo so, ma abbiamo invitato tutti”.