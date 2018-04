Siria: LeU Milano, attacco va condannato, Governo non sia complice

Milano, 14 apr. (AdnKronos) – “L’attacco di questa notte in Siria da parte di Usa, Gb e Francia va condannato con forza. È un uso brutale della violenza, deciso unilateralmente dalle tre forze senza aspettare una risoluzione internazionale da parte dell’Onu, che mette in serio rischio il già difficile percorso verso una soluzione diplomatica”. E’ quanto afferma in una nota Liberi e Uguali Milano. “Il governo italiano -continua – non si renda complice e dica con forza che non metterà a disposizione le basi militari sul nostro territorio, finché non ci sarà una presa di posizione internazionale. È necessario – conclude – un immediato cessate il fuoco e l’inizio di una nuova iniziativa internazionale per la pace”.