Sky: Asr, licenziamenti inaccettabili, intervenga Di Maio

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Lunedì la prima comunicazione formale, oggi la seconda e la terza. Sky apre la stagione dei licenziamenti individuali per i giornalisti e le giornaliste”. Così in una nota l’Associazione Stampa Romana (Asr) che chiede al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, di intervenire.

L’anno scorso, si rileva nella nota, “la grande multinazionale aveva deciso con una azione contrastata da Stampa Romana di trasferire, con misure di copertura/incentivo economico, una settantina di colleghi da Roma a Milano, impoverendo il tessuto produttivo della capitale con esuberi nelle altre categorie professionali e infliggendo una ferita profonda alla copertura informativa del territorio”.

“Le ragioni per cui Stampa Romana e il sindacato dei giornalisti avevano firmato l’accordo conclusivo dello scorso aprile erano di due tipi: il referendum con cui la redazione aveva accettato lo schema di accordo, l’indicazione chiara inserita nell’accordo che al termine della ristrutturazione laddove ci fossero state posizioni dei giornalisti aperte si sarebbe proceduto con “soluzioni non traumatiche” e che l’accordo non derogava le protezioni di legge”.