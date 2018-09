Sostenibilità: al via a Milano festival ‘A seminar la buona pianta’ (2)

(AdnKronos) – Quest’anno il festival avrà come parola chiave ‘Insieme’ e i suoi momenti principali saranno la passeggiata botanica e la lettura collettiva dell’enciclica Laudato Si’, spiega la curatrice artistica di ‘A Seminar la Buona Pianta’, Giovanna Zucconi. “Il grande classico è la passeggiata botanica. Noi andiamo in giro per la città: quest’anno dalla Darsena in Ticinese per vedere, mostrare e imparare insieme che le piante vivono con noi, in mezzo a noi, anche dove non ce lo aspettiamo, sul marciapiede, sul muro. C’è tanto da imparare dalle piante”.

Inoltre, continua Zucconi, “quest’anno in particolare mi sentirei di segnalare la lettura quasi integrale, collettiva e condivisa dell’enciclica Laudato Si'”, che si terrà domani pomeriggio alla Fondazione Feltrinelli. “Occorre provare a capire insieme le vibrazioni di un testo che è la prima enciclica che si rivolge a tutti e non soltanto ai cattolici. E quindi tutti insieme cercheremo di raccogliere il messaggio di critica, di diagnosi, di tolleranza e di apertura ma anche di azione”.

Ogni partecipante alla lettura, iscrivendosi attraverso il sito web potrà leggere un breve brano dell’enciclica sulla ‘cura della casa comune’. E sempre dal sito www.labuonapianta.it ogni partecipante potrà calcolare le emissioni di CO2 dei propri mezzi di trasporto e compensarle piantando alberi attraverso l’iniziativa ‘Adotta una pianta’.

Mi piace: Mi piace Caricamento...