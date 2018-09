Stalking: perseguita parlamentare Comi, condannato a 10 mesi

Milano, 27 set. (AdnKronos) – Il giudice di Busto Arsizio Valeria Recaneschi ha condannato Giovanni Bernardini per stalking, nei confronti di Lara Comi, a dieci mesi per i fatti successivi al 7 dicembre 2017, data del patteggiamento a 18 mesi ratificato in sede di indagine preliminare per lo stesso reato. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a nove mesi. “Sono soddisfatta di questa sentenza, e ringrazio la giudice per la sensibilità dimostrata irrogando una pena superiore alla stessa richiesta dell’accusa” il commento della vittima Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe.

“Addizionando le due pene, in totale fanno due anni e sei mesi, che era la pena base da cui erano partiti per il calcolo del patteggiamento – sottolinea l’avvocato Mario David Mascia, legale dell’eurodeputata – possiamo ritenerci soddisfatti: la condanna a dieci mesi, limitatamente ai fatti successivi al 7 dicembre 2017, è una decisione equa, ma anche severa, su cui pesa il fatto che l’imputato è stato riconosciuto pienamente capace di intendere e volere dalla perizia richiesta dal tribunale”. All’imputato – si legge in una nota – non è stata concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto già prevista nella precedente sentenza di patteggiamento.

“Spero che questa sentenza possa rappresentare un motivo di speranza per tante donne vittime di stalking e di persecuzioni – aggiunge Lara Comi – mi auguro poi che le misure restrittive siano efficaci, perché il mio timore, avvalorato da fondati sospetti, è che la storia potrebbe non finire qui”.

