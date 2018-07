Startup: a giugno sono 9.300 in Italia, Milano sul podio con 1.400

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – A giugno 2018 sono quasi 9.300 le start up innovative in Italia. A contarle è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi basandosi sulle ultime rilevazioni del registro imprese. Milano è la prima città del Paese per nuove imprese digitali, con una quota del 15% sul totale nazionale e 1.400 start up iscritte al registro. In Lombardia, sono 2.237.

Milano è prima in Italia anche per presenza di start-up innovative femminili: sono 168 su circa 1.200, il 14,1% nazionale. Seguono Roma (10,6%) e Napoli (3,5%). Vale lo stesso per concentrazione di start up innovative giovanili (282 su 1.711, il 16,5% italiano), dove Milano è seguita da Roma (9,1%) e Torino (4,9%). Podio del capoluogo lombardo anche per start up straniere, che lì sono 66 su 277, il 23,8% del parterre nazionale, prima di Roma e Bologna.

Quasi tre imprese su quattro sono attive nel settore dei servizi, oltre una su dieci nell’industria ed una su venti nel commercio. Roma batte Milano solo per il numero di start up innovative nel settore del turismo, vantando una quota sul totale del 15,6%. Milano ne conta 14, con il 14,6% sul totale. Rimini è terza, con il 7,3%.