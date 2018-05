Storie per crescere! Mi leggi una storia in lingua

La Sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo ha organizzato per martedì 8 maggio e martedì 15 maggio due appuntamenti di lettura e laboratorio in lingua giapponese e spagnola destinati ai bambini dai 4 ai 6 anni. L’orario per entrambi è le 17,30 con ingresso gratuito.

L’intento è permettere ai bambini, nel momento in cui ascoltano la lettura di un libro in una lingua che non è l’italiano, di associare suoni e parole straniere alle immagini che vengono proposte. Un modo per rendere l’esperienza del libro comunque coinvolgente, anche grazie alla particolare attenzione che Tomoe e Veronica, del Gruppo lettori volontari della Sezione ragazzi, daranno a ritmo, intonazioni, musicalità della voce.

Martedì 8 maggio la lettura e il laboratorio saranno in giapponese, martedì 16 maggio toccherà allo spagnolo.