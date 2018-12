Strada Parchi: Toninelli a sindaci, con protesta si fa gioco di chi ha lucrato

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Protestando contro il Governo si aiuta e si fa il gioco unicamente di Strada dei Parchi, il concessionario che gestisce da anni le due arterie autostradali e che ha lucrato su un bene pubblico al fine di arricchirsi”. E’ questo il messaggio che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rivolge ai sindaci di Abruzzo e Lazio che hanno annunciato per oggi un’altra manifestazione, vicino al Senato, in merito alle autostrade A24-A25.

“Lo stesso concessionario – sottolinea Toninelli in un post su Facebook – che di anno in anno ha fatto sì che i pedaggi aumentassero, perché ha caricato in tariffa il costo di doverosi interventi di manutenzione. E, nonostante ciò, ha anche lasciato che molti viadotti delle due autostrade si ammalorassero. Capisco che molti sindaci che oggi protestano appartengano proprio a quel mondo politico che ha permesso che tutto questo accadesse, ma non si può fare campagna elettorale sulla pelle delle persone”.

“Noi stiamo lavorando proprio per migliorare la sicurezza delle due autostrade e per evitare i rincari sui pedaggi già annunciati. Per il bene dei cittadini di Abruzzo e Lazio e per un uso virtuoso delle risorse pubbliche”, assicura Toninelli.