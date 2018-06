Sud: Lezzi, reddito cittadinanza tutto fuorché assistenziale

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – “Quando si parla del Sud assistenzialista e del reddito di cittadinanza come di una misura cucita su misura di questa ‘attitudine’ si dicono due bugie: qui c’è tantissima gente che ha voglia di fare, che cerca un riscatto, che chiede soltanto l’occasione di lavorare onestamente e di potersi mettere alla prova. Il reddito di cittadinanza poi è tutto fuorché assistenziale: è una misura volta a sostenere chi versa in condizioni economiche di grave difficoltà (al Sud come al Nord) e di evitare che finisca nel baratro dell’indigenza”. Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in un post pubblicato su Facebook.

Al contempo, aggiunge il ministro, “attraverso la riforma dei centri per l’impiego, che vogliamo realizzare al più presto, verrà data concretamente la possibilità di accedere a proposte di lavoro. In questo modo si contrasta anche il sommerso e si può consentire a tante persone di rendersi autonome, libere. Si tratta di una vera e propria manovra economica virtuosa, di un cambio di paradigma. Con Luigi Di Maio questo governo sta lavorando senza sosta per dare diritti e dignità a milioni di cittadini”.

Questa mattina il ministro ha incontrato Pino Aprile e “ho avuto il piacere di avere con lui un confronto a tutto campo sul Sud. Aprile è lo scrittore e giornalista che, con il suo libro ‘Terroni’, quasi 10 anni fa ha avuto il grande merito di riportare alla ribalta il tema della questione meridionale e dei problemi che gravano sul nostro Mezzogiorno. Conoscere la storia del nostro Paese è fondamentale per comprendere come e perché siamo arrivati alla realtà che viviamo oggi. Il Sud può contare su risorse umane di enorme valore che, prima di tutto, vogliono restare nella loro terra”.