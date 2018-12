Supermensa: filo diretto dell’assessore Lucia Tanti

Un’ora la domenica mattina per parlare insieme direttamente sul cellulare

Sedici, ventitre, trenta. Il periodo natalizio si presta anche aitradizionali giochi a estrazione, con i numeri protagonisti, ma in questo caso di tratta delle ultime domeniche di dicembre. Le ultime tre del 2018. E il terno lo mette a segno l’assessore Lucia Tanti con la sua disponibilità. Comincia infatti l’ora di ascolto delle istanze dei cittadini. Dalle 11,30 alle 12,30.

“Se di partecipazione dobbiamo parlare – ha rilevato Lucia Tanti – è giusto mettere in campo gli strumenti della moderna tecnologia. Che sono oramai quelli più a portata di mano. E il cellulare appartiene di diritto a questa categoria. Metto dunque il mio numero di telefono a disposizione per un’ora alla settimana, la domenica nella fascia oraria prima del pranzo. È possibile chiamare o mandare un Sms, sarà mia cura rispondere. Mi fido del senso di civiltà degli aretini, sono certa che sfrutteranno questa occasione per saperne di più e meglio e per consentirmi un contatto diretto e non mediato. Il primo argomento ‘del giorno’, e credo sia giusto stare sulla notizia e soffermarsi su problemi di attualità, è la cosiddetta supermensa. Se l’esperimento del filo diretto funziona lo riproporrò anche nel 2019”. Non resta che comporre il 3450800400.