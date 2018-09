Roma, 27 set. (AdnKronos) – Rincari in arrivo per le bollette di luce e gas. Pur in presenza del blocco degli oneri generali elettrici, dal prossimo 1° ottobre la spesa per l’energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 7,6% per l’energia elettrica (+1,5 cent€/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (+4,78cent€/Smc) rispetto alla spesa del terzo trimestre. Ad annunciarlo è l’Arera, l’autorità per l’energia.

