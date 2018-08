Tasca d’Almerita: da Sace 1,1 mld finanziamenti per export

Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Sace Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha perfezionato due operazioni di finanziamento per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro per sostenere l’espansione all’estero di Tasca D’Almerita, storica azienda siciliana attiva nel settore della produzione e commercializzazione di vino. Le linee di credito da 0,6 e da 0,5 milioni di euro, erogate rispettivamente da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno, sono entrambe garantite da Sace. Le risorse saranno utilizzate per rafforzare la presenza di Tasca D’Almerita e dei suoi brand in mercati strategici come Stati Uniti e Germania e a valutare nuove geografie di opportunità.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Sace Simest – ha dichiarato Alberto Tasca, amministratore delegato di Conte Tasca D’Almerita –. Riteniamo fondamentale poter contare su una partnership del genere per poter consolidare la nostra presenza all’estero e far conoscere sempre di più nel mondo la qualità del nostro vino. Puntiamo a dare seguito a questa collaborazione per sostenere i nostri progetti di crescita verso nuove destinazioni”.

Sace Simest, presente nella regione con l’ufficio di Palermo, conferma il proprio impegno a favore delle pmi siciliane che esprimono al meglio l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Nel 2017 Sace Simest ha mobilitato circa 100 milioni di euro a favore di oltre 460 aziende siciliane. Tasca D’Almerita, con i suoi 200 anni di storia, è una delle realtà più apprezzate nel panorama italiano vitivinicolo. Alla storica tenuta di Regaleali, situata nel cuore della Sicilia, al confine tra le province di Palermo e Caltanissetta – si sono aggiunte nel tempo altre 4 tenute rappresentative di altrettanti territori vocati, in cui vengono coltivate varietà distintive e prodotte quasi 4 milioni di bottiglie all’anno, destinate ai circa 4.000 clienti in Italia e nel mondo.

