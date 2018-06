Tav: Toninelli, costruttivo colloquio telefonico con ministro Francia

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Costruttivo colloquio telefonico, nel pomeriggio, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’omologa francese, Elisabeth Borne, in merito al tunnel di base del Moncenisio, per il collegamento Torino-Lione. Toninelli ha chiarito che nel Contratto di Governo è previsto l’impegno alla valutazione integrale dell’opera, una valutazione che sta avvenendo senza alcuna pregiudiziale ideologica”. Così in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Borne – si sottolinea- ha poi citato il Pacchetto mobilità in discussione al Consiglio trasporti a Bruxelles e i due Ministri hanno condiviso le posizioni espresse dai rispettivi Paesi nell’ambito dell’Alleanza della strada (Road Alliance) circa la necessità che la liberalizzazione del trasporto stradale si accompagni ad una armonizzazione delle regole sociali a tutela dei lavoratori e per combattere la concorrenza sleale”.

Toninelli, conclude la nota, “ha quindi invitato la Ministra Borne a Roma nelle prossime settimane per un aggiornamento sugli esiti delle analisi in corso in merito al tunnel di base e per approfondire i temi del pacchetto mobilità riservandosi di far conoscere una data al più presto”.