Tav: Toninelli, grande spreco soldi pubblici, in attesa analisi

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Il progetto della nuova linea sarebbe un enorme spreco di denaro pubblico, non avallato da effettiva necessità”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che così, in un’intervista su Radio Capital, esprime la propria opinione sulla realizzazione della Tav Torino-Lione, in attesa dell’esito dell’analisi costi-benefici in corso.

Per Toninelli, le previsioni formulate sul traffico merci sulla linea “sono sovrastimate” e questo fa capire, asserisce, “l’incompetenza di chi ha promosso quest’opera”. Quanto ai passeggeri, “il traffico passeggeri tra Milano/Torino e Parigi non interessa nessuno e non ce lo chiede nessuno. E’ uno scenario non realistico: sono tratte che si fanno tranquillamente in aereo”, dice ancora il ministro.