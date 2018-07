Teatro: torna a Milano ‘Tramedautore’, festival delle drammaturgie (2)

(AdnKronos) – Il festival, inoltre, prosegue l’indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. “Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani”, perché i giovani sono “indipendenti e inquieti”.

La rassegna apre venerdì 14 settembre alle 19.30 con la prima milanese de ‘Il Nullafacente’: “Un paradosso sulla ricerca della felicità scritto da Michele Santeramo e diretto da Roberto Bacci, produzione della fondazione Teatro della Toscana, per raccontare la storia di un uomo che non vuole ‘piegarsi alla vita’ e si domanda cosa ‘non deve fare’ per stare bene”. E’ “una ricerca di libertà e di improbabile resistenza oltre qualsiasi legge economica, sociale, di prestazione, in cui tutti siamo intrappolati”.