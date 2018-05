Tennis & Friends, in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti

Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di “Tennis & Friends”, che si è tenuta nel fine settimana nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del “Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola d’ordine: prevenzione.

Come sottolinea l’ideatore della manifestazione, Giorgio Meneschincheri, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli–IRCSS. “Tennis & friends è composto di quattro ingredienti: sport, salute, solidarietà e spettacolo. Lo sport è il tennis, la salute è la prevenzione, lo spettacolo sono i testimonial e la solidarietà è rappresentata dalla partecipazione volontaria e gratuita di medici e operatori all’evento. Tutti insieme per sottolineare il messaggio della prevenzione. Napoli ha bisogno di questa sensibilizzazione. Utile per offrire controlli ma soprattutto per sottolineare l’importanza di stili di vita sani”.

Entusiasta anche il presidente del Tennis Club Napoli che ha ospitato l’evento, Riccardo Villari: “Questa è una manifestazione che considero speciale. Solidarietà sport, partecipazione di personaggi dello spettacolo; tutto finalizzato all’obiettivo di richiamare i cittadini alla prevenzione. Unico modo – aggiunge Villari – per rendere sostenibili i costi del servizio sanitario nazionale. Questa iniziativa è fondamentale per dare ai cittadini possibilità di fare prevenzione e trovo utile che il Tennis Club ne faccia parte e non venga visto come club elitario ma si apra alla cittadinanza, come antica istituzione di questa città”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che giudica la scelta di Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.

Centinaia i cittadini che hanno approfittato dell’evento per un controllo gratuito. “L’ottima affluenza- sottolinea de Magistris – testimonia che Napoli risponde sempre con il cuore”.

A Napoli anche il tennista Nicola Pietrangeli, presidente onorario di “Tennis & Friends”: “Sono contento che sia stata scelta Napoli anche per i miei ricordi tennistici. Importante lanciare anche qui il messaggio della prevenzione. Cosa che a parole facciamo tutti ma poi spesso nella realtà non la si fa bene. Poi – afferma- quando è tardi si dice ‘avrei dovuto’. Bene, io dico fatela e non abbiate paura”.