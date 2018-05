Terna: rinnova con Rtr partnership in fotovoltaico

Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Terna, l’operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettrica in Italia, e Rtr, leader indipendente del fotovoltaico italiano, hanno un accordo pluriennale che estende la già collaudata collaborazione tra le due aziende, focalizzata in particolare sull’attività di O&M (Operation and Maintenance).

Terna, primo operatore di reti in Europa e tra i principali al mondo con oltre 72.000 km di linee gestite in Italia, punta a cogliere le opportunità di business derivanti dall’innovazione tecnologica e dal percorso di transizione in atto nel settore dell’energia. Rtr, il più grande consolidatore del fotovoltaico italiano, con 334 MW installati è il primo operatore indipendente del Paese e quello con la maggiore presenza sul territorio: possiede, infatti, 134 impianti di varie dimensioni, distribuiti capillarmente in oltre cento municipalità, dal Friuli alla Sicilia.