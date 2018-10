Terremoto: Di Maio, governo ci sarà e farà scelte coraggiose

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo non è solo ricostruire” nelle terre colpite dal terremoto “ma portare lavoro. Essere qui con Cisco e ActionAid vuol dire piantare un seme per non fare andar via i giovani: devono restare e mettere su famiglia qui, nella loro terra. Certo, non tutti l’hanno presa bene a livello internazionale il fatto che abbiamo deviato soldi sulle famiglie, sui pensionati, sulle fasce più disagiate. Ma il 4 marzo ci avete chiesto scelte coraggiose e non potevamo non farle e ne faremo ancora”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio all’inaugurazione di una delle due strutture polifunzionali ad Accumoli realizzata da Cisco ed ActionAid per le popolazioni colpite dal sisma.

“Io quello che posso dirvi e che il governo ci sarà – aggiunge – non solo nel sostegno a sindaci, ma anche a sostegno delle realtà pubbliche e private che decideranno di investire in queste aree, in sinergie con le regioni” colpite dal sisma. Di Maio accenna anche a Piero Farabollini, il geologo appena nominato nuovo commissario per la ricostruzione: “gli abbiamo detto ‘lei deve portare avanti il suo ruolo in scienza e coscienza e totale indipendenza, ma non si dimentichi mai delle persone’. Il peggior modo per portare avanti la ricostruzione e non ascoltarle, altrimenti i risultati non saranno mai sentiti come tali dalla comunità”.

