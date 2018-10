Terremoto: Di Maio, tutte risorse ‘Wi-fi Italia’ dirottate su zone sisma

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Quando sono arrivato al Mise ho trovato il progetto Wi-Fi Italia, ma c’erano poche risorse per troppi punti in tutta Italia. Così ho deciso di concentrare tutte le risorse esistenti per portare il Wi-Fi nelle aree terremotate e oggi ho firmato il primo decreto per attuare questo progetto in queste zone”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio all’inaugurazione di una delle due strutture polifunzionali ad Accumoli realizzata da Cisco ed ActionAid per le popolazioni colpite dal sisma.

