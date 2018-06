Terremoto: Fiori (Fi), grave mancata proroga assunzioni in Enti locali

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Il governo e la maggioranza hanno respinto, nella seduta odierna della Commissione speciale del Senato, l’emendamento dei senatori di Forza Italia al decreto legge Terremoto, che prevedeva, su richiesta dei sindaci e dell’Anci, la proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse alla gestione del terremoto. Si tratta del licenziamento di fatto di oltre 700 tecnici specializzati e in questo modo si paralizzerà tutta l’attività degli Enti locali, impedendo di arrivare velocemente alla definizione delle pratiche per il terremoto e di agevolare la gestione dei servizi per le famiglie, per le attività sociali, per le scuole e gli asili”. Lo afferma Marcello Fiori, coordinatore Enti locali di Forza Italia.

“Insomma, il governo, che nel contratto aveva aggiunto all’ultimo minuto poche e generiche righe alla questione terremoto -prosegue l’esponente azzurro- ha dichiarato tramite il viceministro Castelli di avere altre priorità verso cui stanziare le risorse. Avevo invitato il presidente del Consiglio, professor Conte, di evitare passerelle e di occuparsi dei problemi urgenti e drammatici di queste comunità. Purtroppo avevo ragione. Gradirei davvero di essere smentito: intervenga immediatamente e ponga rimedio a questa vergogna”.