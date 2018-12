Terza categoria, Sangiustinese Ottaviano-Orange Don Bosco 1-3, colpo esterno degli arancioni

Successo esterno dell’Orange Don Bosco che si aggiudica il derby aretino portando a casa l’intera posta in palio superando per 3-1 la Sangiustinese Ottaviano.

Gli arancioni scesi in campo carichi e determinati, partono subito col piglio giusto, creando almeno 4-5 nitide occasioni da rete che vuoi per bravura del portiere o imprecisione dei ragazzi non vengono concretizzate. La gara si sblocca al 25’ con Misiti bravo ad insaccare il portiere avversario, portando la sua squadra in vantaggio sul risultato di 1-0; passano pochi minuti e complice una disattenzione della difesa ospite, arriva il pareggio della squadra di San Giustino Valdarno con un colpo di testa su palla spiovente da calcio di punizione; allo scadere della prima frazione di gioco ancora Misiti riporta l’Orange in vantaggio con le squadre che vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 a favore della squadra del presidente Massai.

Nella ripresa il copione non cambia, sono sempre gli arancioni a condurre il gioco con la Sangiustinese costretta a coprirsi senza essere mai pericolosa in area avversaria; a dieci minuti dal termine arriva la terza e definitiva rete che chiude i giochi con Vitiello, lesto a ribadire in rete una conclusione di Nabile respinta dai padroni di casa; allo scadere si registra l’espulsione di Cencini, ultimo episodio degno di cronaca prima del fischio finale con la gara che si conclude con il risultato di 3-1 a favore della Don Bosco.

In virtù di questo risultato gli Orange balzano al sesto posto in classifica con 21 punti, in virtù di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con un tabellino aggiornato di 19 reti realizzate e 18 subite.

Nel prossimo turno in programma domenica 23 Dicembre, fine anno con il botto con l’impegno casalingo contro la capolista Sales.

Di seguito le dichiarazioni post gara del mister Gianluca Duranti :“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo condotto il gioco per tutta la durata della gara senza correre rischi; siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto, determinati e concentrati a fare risultato, ora testa al prossimo impegno casalingo”.

Sangiustinese Ottaviano-Orange Don Bosco 1-3

Sangiustinese Ottaviano

1 Kevin, 2 Farsetti, 3 Viglione, 4 Rampi, 5 Bucciero, 6 Casucci, 7 Ezzarouali, 8 Alberti, 9 Cocchiarella, 10 Ceccherini, 11 Rossetti

A disposizione : 12 Cioni, 13 Bindi, 14 Cairo, 15 Valdarnini, 16 Ermini, 17 Ciucani

All. Brogi Gianni

Orange Don Bosco

1 Mattani, 2 Cantaloni, 3 Baglioni, 4 Cencini, 5 Barneschi, 6 Amerighi, 7 Bartolucci, 8 Malentacca, 9 Misiti, 10 Nabile, 11 Vitiello

A disposizione : 12 Caneschi, 13 Cani, 14 Franchi, 15 Anouar

All:Duranti Gianluca

Risultati XIII giornata, 15 e 16 Dicembre

Impruneta Tavarnuzze- Tosi 5-2

Nova Vigor Misericordia-Caldine 3-3

Pian di San Bartolo- Kerigma 2-1

Poppi- Sancat 0-1

Sales-Sieci 4-1

San Paolino-Carbonile 1-2

Sangiustinese Ottaviano-Orange Don Bosco 1-3

Santa Brigida-Palazzo del Pero 2-1

Classifica : Sales 30, Impruneta Tavarnuzze 27, Pian di San Bartolo 25, Sancat 25, Tosi 22, Nova Vigor Misericordia 21, Orange Don Bosco 21, Carbonile 20, Poppi 19, Sangiustinese 15, Kerigma 15, Santa Brigida 13, Caldine 11, San Paolino 9, Palazzo del Pero 7, Sieci 2.