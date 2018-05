Tim: cda, terminata attività direzione e coordinamento Vivendi

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il Cda di Tim “ha preso atto che risultano venute meno le ragioni per considerare Vivendi soggetto esercente attività di direzione e coordinamento su Tim” e dunque “ha accertato l’intervenuta cessazione della suddetta attività di direzione e coordinamento, dando esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti”. Lo rende noto Tim al termine della riunione del Consiglio di amministrazione.

Il Cda di Tim inoltre ha proseguito oggi la definizione degli assetti di governance, già avviata il 7 maggio. In particolare, è stata decisa la creazione di un nuovo comitato interno, specializzato nell’istruttoria e nel monitoraggio della materia dei rapporti con parti correlate, modificando di conseguenza l’apposita procedura aziendale.

Di questo Comitato sono stati chiamati a far parte i Consiglieri Morselli (Presidente), Capaldo, Cappello e Roscini. Per il Comitato Strategico i consiglieri sono Conti, Genish, Gubitosi, De Puyfontaine, Ferrari, Sabelli. Per il Comitato per il controllo e i rischi sono i consiglieri Giannotti (Presidente), Gubitosi, Ferrari, Moretti. Per il Comitato per le nomine e la remunerazione i consiglieri sono Altavilla(Presidente), Bonomo, Sabelli, Valensise.