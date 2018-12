Tim: Vivendi, Conti agiva da amministratore esecutivo in golpe contro Genish

Roma, 14 dic. (AdnKronos) – “È chiaro che”, Fulvio Conti, “mentre dichiarava fortemente la propria indipendenza, questi in realtà agiva quale amministratore esecutivo orchestrando e guidando il ‘golpe’ allo scopo di sostituire Amos Genish”. A scriverlo è Vivendi nella relazione per illustrare la propria richiesta di convocazione dell’assemblea di Tim.

“In particolare – prosegue Vivendi – egli, in qualità di presidente, ha dapprima fatto sì che il consiglio di amministrazione discutesse i risultati dell’impairment test e la successiva svalutazione delle immobilizzazioni immateriali in una occasione inusuale quale quella dell’approvazione della relazione finanziaria trimestrale, opponendosi a che il consiglio di amministrazione discutesse del recovery plan predisposto dall’amministratore delegato. Subito dopo, come ricordato, ha convocato d’urgenza il consiglio per rimuovere Amos Genish approfittando della sua assenza”.