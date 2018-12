Titoli Stato: Mef, in 2018 emissioni per 389.845 mln euro

Roma, 21 dic. (AdnKronos) – Nel 2018 sono stati emessi complessivamente, al netto delle operazioni di concambio, titoli per 389.845 milioni di euro. Il 61,1% delle emissioni è costituito da titoli a medio-lungo termine e il 38,9% da BOT. Il costo medio annuo all’emissione nel 2018 risulta essere stato pari all’1,07% rispetto allo 0,68% del 2017. La vita media a fine anno è pari a 6,78 anni. Lo rende noto il Mef in una nota.

Il dicastero di Via XX Settembre informa che sono disponibili da oggi il calendario 2019 delle Aste dei Titoli di Stato – che contiene le date d’asta, quelle di regolamento di tutte le operazioni, nonché la tempistica delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei titoli offerti in ciascuna asta – e le Linee Guida per la gestione del Debito Pubblico per l’anno 2019, il documento che illustra le principali strategie di emissione per il nuovo anno.

E’ inoltre disponibile il calendario delle aste Bot, che contiene anche i codici Isin dei titoli che verranno emessi nel corso dell’anno sulle scadenze standard dei Bot.