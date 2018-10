Tlc: Lega, su autostrada digitale massima attenzione

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Vogliamo tenere alta l’attenzione sulla realizzazione dell’autostrada digitale dove oggi gli italiani viaggiano purtroppo ad una velocità più bassa della media europea. Oggi un terzo delle famiglie italiane non arriva nemmeno a 30 Mega, per non parlare di molte aree bianche dove le velocità sono quelle degli anni ’80. Ben vengano dunque le opere messe in cantiere da Open Fiber. Non mancheremo di guardare con interesse, nel rispetto delle reciproche competenze, anche i piani di sviluppo della fibra da parte di Telecom”. Così i deputati della Lega Massimiliano Capitanio ed Elena Maccanti, a proposito del loro Question Time in Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni rivolto al Mise.

“6,5 miliardi di investimenti – si legge nella risposta del Mise affidata al Sottosegretario Crippa – e 20 milioni di unità immobiliari raggiunte entro il 2023. Nelle aree cosiddette ‘a fallimento di mercato’ il piano Open Fiber riguarda 6753 comuni con un investimento complessivo di 2,7 miliardi per una copertura di 9,3 milioni di unità immobiliari e 500mila sedi di imprese e pubblica amministrazione”.

