Toninelli: “Impegno a valorizzare nautica”

Genova, 20 set. (Adnkronos) – “L’impegno del sottoscritto è semplificare la vita a chi lavora in questo comparto dove c’è troppa burocrazia e valorizzare un settore così importante come quello della nautica. Certezza delle regole e semplificazione penso siano le misure da adottare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul palco della tavola rotonda dopo l’inaugurazione del 58esimo Salone Nautico di Genova.

“La prima cosa che faremo – ha aggiunto – a ottobre, sarà un sistema informatico integrato centrale per tutte imbarcazioni da diporto, che significa non doversi più spostare per ottenere documenti e certificazioni”.

