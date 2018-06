Toscana Aeroporti: a Corporacion America 6,58% Fondazione Cr Firenze

Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Corporacion America Italia, azionista di controllo di Toscana Aeroporti, consolida la partecipazione nella società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze con l’acquisizione del 6,58% delle quote detenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel dettaglio, Corporacion America Italia ha acquistato in data odierna 1.225.275 azioni di Toscana Aeroporti da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze a un prezzo di 16.50 euro per azione per un controvalore di 20,2 milioni di euro.

In seguito all’acquisizione, Corporacion America Italia detiene 11.592.159 azioni di Toscana Aeroporti, pari al 62,28% del capitale della società (dal precedente 55,7% del capitale). L’operazione consente a Corporacion America Italia di consolidare ulteriormente la propria partecipazione in Toscana Aeroporti e testimonia la fiducia dell’azionista sulla crescita della società e il profondo commitment verso la realizzazione degli importanti investimenti infrastrutturali che interesseranno gli aeroporti di Pisa e Firenze nei prossimi mesi.