Toscana Aeroporti: Art, avviate consultazioni per modifica diritti aeroportuali

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – La Società Toscana Aeroporti, affidataria in concessione della gestione degli aeroporti “Galileo Galilei” di Pisa ed “Amerigo Vespucci” di Firenze, ha aperto due distinte procedure di consultazione degli utenti sulle proposte di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali dei due scali, da applicarsi nel periodo tariffario 2019-2022, indicando di aver programmato l’avvio delle due procedure per il giorno 20 dicembre 2018. Lo comunica l’Autorità di regolazione dei Trasporti in una nota.

Toscana Aeroporti ha presentato all’Autorità i due documenti di consultazione che saranno dalla stessa messi a disposizione degli utenti aeroportuali di Pisa e degli utenti aeroportuali di Firenze in lingua italiana ed inglese.

La società di gestione aeroportuale provvederà pertanto a dare formale comunicazione agli utenti ed alle loro associazioni dell’apertura delle consultazioni, delle modalità di accesso ai rispettivi documenti di consultazione che il gestore è tenuto a presentare a supporto delle proposte di revisione dei diritti aeroportuali, nonché delle modalità con le quali gli utenti potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l’apertura delle consultazioni e lo svolgimento delle relative audizioni pubbliche, programmate il giorno 30 gennaio per l’aeroporto di Pisa ed il 31 gennaio 2019 per quello di Firenze. L’Autorità si riserva di partecipare alle due suddette audizioni pubbliche con propri rappresentanti.