Total: verso cessione quota 9,99% in Dunkerque Lng

Parigi, 29 giu. (AdnKronos) – Dopo Edf anche Total si appresta a cedere la sua quota nella società Dunkerque Lng, proprietario e gestore del terminale di rigassificazione Gnl di Dunkerque. Ad annunciarlo in una nota è il gruppo petrolifero francese. Nell’ambito del processo di cessione iniziato da Edf (65,01%), Total “ha deciso di firmare un accordo di cessione della sua quota del 9,99%”.

Una volta perfezionata l’operazione il consorzio guidato da Fluxys Europe BV (che detiene già una quota del 25%), Axa Investment Managers e Crédit Agricole Assurances deterrà una partecipazione del 35,76% mentre il consorzio costituito da Samsung Securities Co. Ltd., di IBK Securities Co. Ltd., Hanwha Investment & Securities Co. Ltd, avrà una partecipazione del 39,24%.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il terzo trimestre del 2018. Total, si legge nella nota, “manterrà una capacità nel terminal di circa 1,5 mln di tonnellate l’anno”.