Tpl: Comune Milano proroga contratto ad Atm fino a ottobre 2020

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Milano ha deliberato la proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico ad Atm fino al 31 ottobre 2020. La proroga del contratto di gestione, spiega una nota del Comune, riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, i sistemi di pagamento per l’accesso ad Area C, le attività di manutenzione e gestione delle tecnologie e degli impianti, la sosta a pagamento, la rimozione e la custodia dei veicoli e il bike sharing a stallo fisso.

La scelta, sostiene Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente, ha un valore “strategico” ed è stata fatta perché “la società del tpl milanese sappia gestire e investire, faccia scelte di qualità, accessibilità, basse emissioni, in totale sintonia con le politiche di efficienza e a tutela dell’ambiente intraprese dal Comune”. L’obiettivo è “assicurare continuità a un servizio, quello del trasporto pubblico locale, prioritario per Milano e il suo bacino territoriale”.

Al contratto di servizio per il Tpl si applica il regolamento della Comunità Europea secondo cui a fronte di investimenti di importante entità il contratto di servizio può essere prorogato fino al 50% della sua durata. A questo proposito, Atm ha quantificato gli investimenti in manutenzione straordinaria per le infrastrutture di rete di proprietà del Comune e per il materiale rotabile in circa 759,8 milioni di euro.