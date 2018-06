Tragedia ad Arezzo, turista cade da bici e muore

Arezzo, 26 giu. – (AdnKronos) – E’ caduto mentre andava in bicicletta e ha battuto violentemente la testa andando in arresto cardiaco: un turista olandese sessantenne è morto poco dopo le 11 di questa mattina. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto a Monterchi (Arezzo), dove l’uomo si trovava in vacanza da alcuni giorni.

Prima dell’arrivo del 118, alcune persone hanno tentato di rianimare il turista, utilizzando un defibrillatore installato in paese. Inutili anche i tentativi dei sanitari del 118, arrivati con un’automedica e un’ambulanza con defibrillatore, e l’intervento dell’elisoccorso, chiamato per trasportare l’uomo in un centro specializzato.