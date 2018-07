Trasporti: Art, misure per garantire efficienza treni pendolari

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Arrivano le misure dell’Autorità di regolamentazione dei Trasporti per garantire l’efficienza delle gestioni dei treni regionali dei pendolari e un miglior uso delle risorse pubbliche. L’Art ha adottato, con una delibera (n. 66/2018), uno schema di atto di regolazione che introduce metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale connotati da obblighi di servizio pubblico (Osp).

Le misure danno esito a quanto anticipato poche settimane fa, in occasione della presentazione al Parlamento del Rapporto Annuale dell’Autorità. Esse individuano le modalità per definire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dei contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale secondo il metodo delle frontiere di efficienza e della competizione per confronto (già applicato in ambito autostradale), consentendo così di attivare un miglior uso delle risorse pubbliche.

Le misure individuano, altresì, criteri per la tenuta della contabilità regolatoria delle imprese ferroviarie e obblighi di separazione contabile. Principale obiettivo è individuare e distinguere costi e ricavi riconducibili all’assolvimento degli Osp rispetto a quelli connessi ad altre attività delle imprese ferroviarie.

Correlati