Trasporti: Confetra, domani a Mit tavolo partenariato logistica

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Si insedierà domani presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti il tavolo di Partenariato per la Logistica e i Trasporti che annualmente presenterà alle Camere un rapporto sullo stato del settore. Ad annunciarlo è Confetra in una nota. “Il coinvolgimento di tutti gli attori della catena logistica attraverso la partecipazione delle grandi confederazioni nel confronto a supporto del decisore pubblico rappresenta la giusta strada per affrontare e risolvere le problematiche del settore” commenta il presidente della confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, Nereo Marcucci.

“Dobbiamo cogliere quest’occasione per ‘fare sistema’ e promuovere politiche di intervento e strategie di governo per far emergere un punto di vista unitario”, conclude Marcucci.