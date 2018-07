Trasporti: Conftrasporto a Rixi, vitale connettere Paese

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Sostenibilità ambientale dal mare alla gomma, alla ferrovia, informatizzazione dei porti, alta velocità. Questi alcuni dei temi affrontati nel corso dell’incontro tra il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, e i vertici di Conftrasporto-Confcommercio. La delegazione, guidata dal presidente Fabrizio Palenzona, con il vicepresidente di Confcommercio Paolo Uggè, il segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo e il presidente di AssArmatori Stefano Messina, ha sottolineato come la necessità di connettere l’Italia sia più che mai vitale.

Nel concreto, la confederazione chiede di attivare i collegamenti merci anche sulla rete ferroviaria ad alta velocità; di promuovere l’occupazione dei lavoratori marittimi italiani ed europei estendendo a tutte le navi, indipendentemente dalla nazionalità del registro di iscrizione, gli sgravi contributivi. Il che aprirebbe a breve nuove opportunità occupazionali per circa 50mila lavoratori.

Conftrasporto ha poi lanciato l’allarme per lo stop, dal 1° luglio, dei pagamenti in contanti degli stipendi dei marittimi, che spesso hanno necessità di disporre di contanti negli sbarchi nei Paesi in cui la moneta elettronica non è ben accetta. A monte però occorre procedere all’emanazione del decreto ministeriale per la definitiva implementazione dello ‘Sportello unico doganale e dei controlli’ per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci in transito nei porti.