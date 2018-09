Trasporti: Dell’Orco, impegno per smart mobility, merci e sicurezza

Roma, 27 set. (AdnKronos) – “Mobilità innovativa, maggiore interconnessione e più sicurezza. Queste le tre parole chiave del nostro mandato di Governo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ho voluto rappresentare oggi a Modena, la mia città e la smart city del futuro”. Lo dice in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco.

“E’ un onore per me e mi riempie di orgoglio – aggiunge Dell’Orco – prendere parte oggi, a nome del Mit, alla sperimentazione sulla guida autonoma, patrocinata dal nostro Ministero, all’Autodromo di Modena. Una giornata in cui si presenta il progetto Modena Automotive Smart Area (MASA) finalizzato allo sviluppo della smart mobility e dei veicoli automatici e connessi. Un progetto che ha l’input del Ministero che oggi rappresento a Modena e che ci proietta verso un futuro che noi auspichiamo possa essere il più prossimo possibile”.

“Accanto a questa importantissima sperimentazione – prosegue il sottosegretario – non dimentichiamo certo la valorizzazione di mezzi di trasporto ‘tradizionali’. Di fatti è in corso, sempre per il territorio di Modena, il potenziamento della stazione di Marzaglia che porterà finalmente all’avvio dell’operatività commerciale dello scalo prevista a dicembre 2018 con le prime due tracce/giorno dal lunedì al venerdì e a ulteriori 14 tracce a partire da dicembre 2019. Inoltre – conclude Dell’Orco – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad erogare 22,1 milioni di euro alla Provincia di Modena dal 2018 al 2023 per provvedere a lavori di manutenzione sulle strade per assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...