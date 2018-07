Trasporti: Fit, bene Parlamento Ue su rinvio pacchetto mobilità

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo positivamente il voto di oggi del Parlamento europeo, che ha rimandato il pacchetto mobilità alla Commissione trasporti perché lo riscriva. Così com’è infatti avrebbe peggiorato di molto le condizioni di vita e di lavoro degli autisti di camion e autobus a lunga percorrenza”. A dichiararlo è Maurizio Diamante, segretario nazionale della Fit-Cisl, in merito della votazione di stamattina all’Europarlamento sul Mobility Package o pacchetto mobilità.

“Il pacchetto – prosegue Diamante – sarebbe andato sorprendentemente nella direzione opposta ai diritti e al buon senso, aumentando le ore di guida per gli autisti e diminuendo quelle di riposo, inoltre avrebbe peggiorato le condizioni di distacco transnazionale per i camionisti. Uno dei tanti risultati negativi di questo provvedimento sarebbe stato riempire le strade europee di camion e autobus guidati da autisti molto più stanchi, con l’impatto sulla sicurezza stradale che tutti possiamo immaginare. Ma non vogliamo dimenticare un’altra conseguenza nefasta come l’aumento del dumping sociale, cioè della concorrenza sleale tra aziende europee di trasporto su gomma basata sullo sfruttamento dei lavoratori”.

“Come Fit-Cisl – conclude il segretario nazionale – continueremo a lottare assieme all’Etf, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti a cui siamo affiliati, e agli altri sindacati perché il pacchetto sia corretto: devono essere aumentate le tutele e i diritti per questa categoria di lavoratori più esposta allo sfruttamento di tante altre e devono essere ridotti i rischi per la sicurezza stradale”.